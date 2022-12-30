Правительству РФ поручено рассмотреть возможность индексации страховых пенсий работающим инвалидам

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам. Перечень поручений главы государства, содержащий соответствующий пункт, размещен на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам», – говорится в документе.

В поручении указано, что ответ правительства должен быть сформулирован к 15 апреля 2023 года.

Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена в 2016 году. Правительство объяснило этот шаг необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда, причем в кабмине заявляли, что трудоустроенные пенсионеры получают больший доход, чем неработающие.

Проблему возвращения индексации неоднократно обсуждали в Госдуме, но правительство каждый раз блокировало законопроекты при поддержке фракции «Единая Россия». В конце 2020 года этот вопрос поднял лично президент РФ Владимир Путин, поручив кабмину подготовить предложения по возобновлению индексации. Спустя несколько дней партия «Единая Россия» сообщила, что направила в правительство РФ предложения по этой теме. Позже в Кремле и правительстве РФ неоднократно заверяли, что вопрос прорабатывается. Однако положительное решение до сих пор не принято, хотя обязательную ежегодную индексацию пенсий в России предусматривают утвержденные летом 2020 года поправки к Конституции.

В октябре 2021 года глава минтруда РФ Антон Котяков заявил, что правительство может представить согласованное предложение, в том числе о замороженной с 2014 года накопительной части пенсии, только в 2022 году. Министр отметил, что окончательное решение еще не принято.

В ноябре текущего года правительство РФ в очередной раз не поддержало законопроект, предусматривающий возобновление индексации страховой пенсии по старости работающим пенсионерам и перерасчет, на что потребовалось бы более 500 млрд рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

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