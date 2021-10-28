«У нас другие приоритеты»: глава Минфина РФ отказал в индексации пенсий работающим пенсионерам

Для правительства РФ одним из главных приоритетов является поддержка пенсионеров, не имеющих дополнительных источников доходов. Так глава Минфина Антон Силуанов ответил на вопрос депутатов Госдумы об индексации пенсий работающим пенсионерам. Таким образом, судя по заявлению министра, этой категории пенсионеров, похоже, не стоит рассчитывать на положительное решение вопроса о возобновлении индексации пенсий в ближайшей перспективе.

Министр финансов, выступая в Госдуме, отметил, что бюджетные ресурсы в первую очередь концентрируются «на поддержке семей с детьми и решении вопросов бедности» – «это для нас самый главный приоритет» (здесь и далее цитаты по «Прайм»).

«Второй приоритет – поддержка неработающих пенсионеров, которые не имеют дохода. С тем, чтобы пенсия позволяла учитывать те инфляционные процессы, которые есть», – заявил Силуанов, напомнив, что для увеличения размера пенсий предусмотрена индексация в размере 1 тыс. рублей в год.

«Но если, как в этом году, мы видели инфляцию выше плановых значений, даем дополнительные меры разовой поддержки. И будем в первую очередь заботиться о тех категориях пенсионеров, которые не имеют дополнительного дохода», – заключил министр.

Ранее, в сентябре кабмин РФ отказался поддержать внесенный в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. В заключении правительства говорится, что повышение размера выплат требует дополнительных расходов, однако депутаты не указали источники финансирования.

Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена в 2016 году. Правительство объяснило этот шаг необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда, причем в кабмине заявляли, что трудоустроенные пенсионеры получают больший доход, чем неработающие.

Проблему возвращения индексации неоднократно обсуждали в Госдуме, но правительство каждый раз блокировало законопроекты при поддержке фракции «Единая Россия». В конце 2020 года этот вопрос поднял лично президент РФ Владимир Путин, поручив кабмину подготовить предложения по возобновлению индексации. Спустя несколько дней партия «Единая Россия» сообщила, что направила в правительство РФ предложения по этой теме. Позже в Кремле и правительстве РФ неоднократно заверяли, что вопрос прорабатывается. Однако положительное решение до сих пор не принято, хотя обязательную ежегодную индексацию пенсий в России предусматривают утвержденные летом 2020 года поправки к Конституции.

В октябре этого года глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что правительство может представить согласованное предложение, в том числе о замороженной с 2014 года накопительной части пенсии, только в 2022 году. Министр отметил, что окончательное решение еще не принято.

Москва, Наталья Петрова

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