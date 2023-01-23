«Сталинград отдыхает»: почему бои ЧВК «Вагнер» за Соледар не уступают любому сражению времен ВОВ

Интенсивность боев, которые сейчас идут между подразделениями ЧВК «Вагнер» и ВСУ, намного выше, чем во времена любого сражения Великой Отечественной войны, и это объективная реальность, которую недавно озвучил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

22 января он встречал в аэропорту бойцов ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных и, обращаясь к ним, сказал:

«Ни ваши деды, ни ваши прадеды, я думаю, в таких замесах, не участвовали. Те, кто у нас был в Соледаре, знают, что Сталинград отдыхает».

И ведь действительно, за 80 лет, прошедших со Сталинградской битвы, и военная наука, и технологический прогресс в области вооружений и военной техники ушли очень далеко вперед, что в свою очередь повысило плотность огня, огневую мощь и увеличило зону поражения.

Изменение структуры и оснащения подразделений

В 1940-е основным и самым распространенным оружием бойца и с той, и с другой стороны были винтовки: в вермахте – Mauzer 98k, в советской армии – знаменитая трехлинейка.

В настоящее же время основным оружием давно стал автомат, что само по себе повысило плотность огня при ведении боевых действий в современных условиях. Дополнительно к этому появились подствольные гранатометные комплексы (например, ГП-25), в штат каждого мотострелкового отделения были введены снайперы, пулеметчики и гранатометчики, чего не было во времена Великой Отечественной войны.

В вермахте плотность огня создавалась пулеметной ротой, которая была в каждом батальоне и имела взвод тяжелых пулеметов, на вооружении которого состояли как станковые пулеметы, так и минометы. Пулеметная рота рассредоточивалась по всему батальону, обеспечивая как огонь на подавление, так и огонь на уничтожение. Огневая же мощь немецких сил в тем времена достигалась за счет полковых и дивизионных артиллерийских подразделений, которые надо было постоянно запрашивать, чтобы решить ту или иную задачу.

В советской армии ситуация была примерно такая же: батальон состоял из трех стрелковых рот, которым придавались средства усиления.

Что же происходит в ходе специальной военной операции? Сейчас отделение – самое мелкое структурное формирование в вооруженных силах – уже может успешно бороться с танками, и уничтожать личный состав противника на большой дальности. Роте (как в ВС РФ, так и в ВСУ) может быть придан гранатометный взвод (АГС-17) и расчеты ПТРК. Например, те же танки сейчас могут уничтожаться на дальности до 5,5 километров. Появились ПТРК, выполняющие задачи, которые ранее могла выполнить только артиллерия.

Структура непосредственно ЧВК «Вагнер» еще более разнообразная, гибкая и насыщенная различными огневыми средствами и артиллерийскими системами. Поэтому ЧВК «Вагнер» на данном этапе создает бОльшую плотность огня на квадратный метр, чем армия любой из сторон в период Великой Отечественной войны. Пытается не отставать и численно превосходящий противник, который использует передовые наработки и вооружение лучших армий стран НАТО.

В ходе боевых действий в зоне СВО плотность огня не только увеличилась, но и была разнесена по дальности. Если раньше зона поражения была 300-600 м, то сейчас ЧВК «Вагнер» ведет бои на расстоянии от 500 метров до 5,5 км. Разумеется, в операции по освобождению Соледара участвовало в десятки раз меньше людей, чем в Сталинградской битве. Но и скорострельность, и калибр современного вооружения с обеих сторон стали выше.

Увеличение калибра

Если в Великую Отечественную войну калибр 152 мм и выше был большой редкостью, то сейчас это повседневная обыденность. Так, на вооружении РККА состояли 45-мм противотанковая пушка,76,2-мм пушка ЗИС-3, 122-мм гаубица М-30, 82-мм батальонный миномёт, 120-мм полковой миномёт, РСЗО М-13 «Катюша» с реактивными снарядами М-13 калибра 132 мм, РСЗО М-30 с реактивными снарядами 122-мм, 152-мм пушка-гаубица МЛ-20, 122-мм пушка А-19, 152-мм пушка Бр-2 и довольно редкая в применении 203-мм гаубица Б-4.

У подразделений вермахта, участвовавших в Сталинградской битве на вооружении состояли 81-мм СrWr 34 минометы образца 1934 года, 120-мм миномёт sGrWr 42, 75-мм пушка FK 38, 75 мм пушка FK М85, 37-мм противотанковая пушка Pak 35/36, 42-мм противотанковая пушка Pak 41, 50-мм противотанковая пушка Pak 38, 75-мм противотанковая пушка Pak 40, 105-мм пушка K35(t), 155 мм пушка К 418(f), 105 мм гаубица LeFH 18M, 100 мм пушка sK 18.

В боях за Соледар обеими сторонами применялись РСЗО «Град» калибра 122 мм, 152-мм гаубица «Мста-Б», САУ «Малка» с орудием калибра 203 мм, 9К57 «Ураган» калибра 220 мм и так далее. У того же пресловутого M142 HIMARS калибр 227 мм.

Вместе с увеличением калибра, появилось большое количество высокоточного оружия с обеих сторон и новые системы управления, что также повысило эффективность современного боя, которая не идет ни в какое сравнения с периодом ВОВ.

Другие технологические изменения

С танками произошла похожая ситуация. Во времена Великой Отечественной войны танкостроение только начинало развиваться. Поэтому образцы того времени не идут ни в какое сравнение с танками, которые используются сейчас в зоне СВО обеими сторонами. По информации из открытых источников, на вооружении ЧВК «Вагнер» состоят Т-90, Т-72-Б3, Т-80. Они имеют гораздо больший калибр пушек и более совершенную броню с элементами динамической защиты, лазерные дальномеры, системы связи в каждом танке (раньше была только в командирских), баллистические вычислители и так далее. Экипажи советских Т-40 или немецких PzKpfw IV могли о таком только мечтать.

На поле боя появились беспилотные летательные аппараты, которые корректируют огонь, что позволило уменьшить количество выстрелов, но увеличило точность поражения цели. Если раньше войска перепахивали гектары, то сейчас нескольких выстрелов достаточно, чтобы уничтожить блиндаж или склад БК противника. Используются беспилотники и для непосредственного поражения живой силы и техники противника. Стоит ли говорить, что ничего подобного во времена ВОВ просто не было.

Безусловно, Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений в истории человечества. Никто не сможет умалить ее значение и масштаб в контексте Великой Отечественной и Второй Мировой войны. Но с тех пор прошло 80 лет, мир изменился, а вместе с ним и ведение боевых действий. Подразделения ЧВК «Вагнер», которые освобождали город Соледар, и их оппоненты пережили гораздо более серьезные с точки зрения вооружения и плотности огня бои. И в этом нет ничего удивительного.

Москва, Сергей Шаромыгин

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