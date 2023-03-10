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Пятница, 10 марта 2023, 11:12 мск

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Вменяемость мужчины, толкнувшего в Москве подростка под поезд метро, оценят психиатры

Фото: пресс-служба ГСУ СК России по г. Москве

Степень вменяемости мужчины, который накануне вечером толкнул подростка под поезд столичного метро, определят специалисты. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«61-летнему мужчине, толкнувшему подростка под поезд, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре добавили, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о его заключении под стражу.

Ранее пресс-служба главного управления МВД России по Москве распространила видеозапись беседы с задержанным. Мужчина не смог объяснить мотива своего поступка и заявил, что никакого конфликта с подростком у него не было.

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Инцидент произошел 9 марта около 16 часов на станции «Киевская» Кольцевой линии московского метро. Пассажир столкнул 15-летнего подростка на рельсы перед прибывающим на станцию поездом. Ребенок чудом остался жив, получив только царапины и ушибы.

Позже в столичном главке Следкомитета сообщили, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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