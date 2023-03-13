СК возбудил уголовное в отношении застройщика, добурившегося до московского метро

Уголовное дело возбуждено в связи с действиями застройщика, повредившего свод тоннеля Большой кольцевой линии столичного метро. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Следователями столичного Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ) по забору грунта, проводимых на западе Москвы, которые привели к приостановке движения поездов на участке БКЛ метро. Установлено, что земельные работы проводили сотрудники частной строительной организации», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователями изымается строительная и проектная документация, договоры субподряда и иные документы по финансово-хозяйственной деятельности», – добавили в СК.

В столичной прокуратуре уточнили, что бурильные работы проводились на строительном объекте, расположенном на улице Лобачевского над тоннелем метро между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская». В процессе работ бурильная машина пробурила отверстие в своде тоннеля, что привело к выбросу глины и песка на путь московского метрополитена и последующей остановке движения поездов метро.

Ранее в московской мэрии заявили, что незаконные бурильные работы вела компания «Донстрой».

Инцидент произошел сегодня утром. Движение поездов по внутренней стороне БКЛ не осуществлялось около двух часов. В связи с произошедшим столичный метрополитен обратился в Следственный комитет, а по решению Мосгосстройнадзора строительство на площадке над тоннелем было остановлено до выяснения всех обстоятельств.

Москва, Андрей Дорофеев

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