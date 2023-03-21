Родители девочки, пострадавшей от нападения однокласницы с ножом, подали в суд на химкинский лицей

В подмосковных Химках родители девочки, которой одноклассница нанесла более сотни ножевых ранений, подали иск к лицею на 20 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщила президент благотворительного фонда «Юристы помогают детям» Виктория Дергунова, которая представляет интересы истцов.

Трагедия произошла в начале февраля: ссора двух пятиклассниц обернулась поножовщиной, в итоге одна девочка исполосовала другой лицо и тело, нанеся 126 ударов ножом. Раненого ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, врачам удалось спасти ей жизнь, но теперь девочке предстоят новые операции и долгая реабилитация.

Как пояснила адвокат, возбуждено два уголовных дела – по факту покушения на убийство и по халатности.

«Произошедшее является прямым следствием пробелов в законодательстве, касающихся вопросов ответственности в ситуациях, когда в образовательных учреждениях сталкиваются с отклонениями в поведении учащихся», – заявила Дергунова, партнер практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation.

По ее оценке, защите «не только удастся добиться компенсации нанесенного вреда – хотя о полной компенсации в таких ситуациях говорить было бы неправильно, – но и изменить ситуацию в законодательстве».

Закон, отметила адвокат, сейчас не дает школе инструментов для контроля за поведением учащихся и рычагов влияния при сложных ситуациях.

В иске заявлена сумма компенсации морального вреда в 20 миллионов рублей (10 миллионов девочке и по 5 миллионов ее родителям), а сумма, необходимая для оплаты лечения, будет еще уточняться.

«Сейчас мы собрали чеков на 30 тысяч рублей, но еще предстоит длительная реабилитация. Сейчас мы направляем запросы в центры пластической хирургии, чтобы понять, сколько будет стоить восстановление внешности», – отметила Дергунова.

«Тяжело осознать ту трагедию, которая произошла с нашим ребенком. В этой сложной ситуации важно не просто найти виноватых. Наша цель – не допустить, чтобы такое произошло с другими детьми. Единственный способ добиться этого – внедрить системные изменения во взаимодействии между учениками, школами и родителями», – заявила мама раненой школьницы, которую процитировали в BGP Litigation.

Иск к лицею №10 подан в Химкинский городской суд.

Москва, Андрей Дорофеев

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