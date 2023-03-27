Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» 10-летнего жителя Брянской области

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» 10-летнего жителя Климовского района Брянской области Федора Симоненко. В документе говорится, что награда присвоена «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

Федор был представлен к награде после обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами 2 марта. Мальчик вывел из-под огня двух других маленьких детей и помог им спрятаться. При этом сам Федор получил ранение, после которого был госпитализирован.

Как сообщалось ранее, 2 марта украинские диверсанты проникли в два приграничных села Брянской области. В селе Любечане Климовского района был обстрелян автомобиль, в котором находились дети. Федор вывел из машины двух других детей, они укрылись в лесу, а затем смогли добраться на попутной машине до больницы.

Федору сделали операцию и извлекли пулю. На следующий день его перевели из реанимации в палаты в обычную.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по ст. 205 (теракт), ст. 317 (посягательство на жизнь правоохранителей), ст. 167 УК РФ (уничтожение ил повреждение имущества).

Москва, Светлана Антонова

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