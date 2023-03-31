Дело московского пенсионера, застрелившего жену на парковке, направлено в суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 66-летнего москвича, застрелившего жену на парковке. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлено, что вечером 3 декабря 2022 года мужчина, находясь на парковке вблизи одного из домов по ул. Вешняковской, имея при себе незаконно приобретенный переделанный из сигнального в огнестрельный револьвер, снаряженный патронами, произвел четыре выстрела в область головы, туловища и конечностей своей супруги, находившейся в салоне автомобиля Peugeot. От полученных огнестрельных ранений 30-летняя женщина скончалась», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как уточнили в прокуратуре, убийство было совершено «на почве личных неприязненных отношений, возникших в связи с продолжительным конфликтом из-за порядка проживания в квартире».

Как сообщал «Новый День», тело 30-летней женщины было обнаружено 4 декабря на заднем сидении автомобиля, стоявшего на парковке на Вешняковской улице.

На следующий день в ходе проведения проверки показаний на месте фигурант пояснил, что после первого выстрела он сел за руль машины и, перепаковав ее, услышал, что женщина еще подает признаки жизни. Тогда он выстрелил в супругу еще несколько раз.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

Москва, Андрей Дорофеев

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