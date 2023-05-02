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Вторник, 2 мая 2023, 18:21 мск

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По факту избиения в Москве баскетболиста Алексея Шведа возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения в центре Москвы ведущего игрока баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По факту причинения тяжкого вреда здоровью ведущему игроку баскетбольной команды ЦСКА следователем ОМВД России по Пресненскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору). Известный баскетболист был жестоко избит неизвестными сегодня ночью на Большой Никитской улице, после чего доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник», – рассказала Волк.

По ее словам, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемых в совершении преступления.

Как сообщал «Новый День», баскетболист стал жертвой драки. Инцидент начался в ресторане «Джун», где спортсмен отдыхал с женой и друзьями. На выходе из заведения у Шведа возник конфликт с компанией лиц кавказской наружности. На улице произошла драка. От удара баскетболист упал, из уха у него пошла кровь. На помощь ему пришли сотрудники ресторана, поскольку оппоненты собирались «добить» Шведа.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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