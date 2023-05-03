В окрестностях Коломны упал беспилотник

В окрестностях подмосковной Коломны упал беспилотный аппарат. Об этом сообщают столичные телеграм-каналы.

Инцидент произошел в лесу между селом Черкизово и деревней Подлужье. На месте падения образовалась воронка, вокруг разбросаны обломки БПЛА и двигатель. Представители экстренных служб выехали для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее сегодня пресс-служба президента России сообщила, что минувшей ночью два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет, отметили в Кремле.

Москва, Андрей Дорофеев

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