российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 3 мая 2023, 16:58 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В окрестностях Коломны упал беспилотник

В окрестностях подмосковной Коломны упал беспилотный аппарат. Об этом сообщают столичные телеграм-каналы.

Инцидент произошел в лесу между селом Черкизово и деревней Подлужье. На месте падения образовалась воронка, вокруг разбросаны обломки БПЛА и двигатель. Представители экстренных служб выехали для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее сегодня пресс-служба президента России сообщила, что минувшей ночью два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет, отметили в Кремле.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье три человека погибли в сгоревших бытовках / Гастарбайтер, который сжег сельхозтехнику на 14 млн рублей в Подмосковье, предстанет перед судом / СК выясняет обстоятельства гибели четверых человек на трассе в Подмосковье / Задушил соседку и пытался зарезать соседа: психопат из Подмосковья предстанет перед судом / Здание швейной фабрики сгорело в Подмосковье / Коммунальный коллапс в Люберцах: прокуратура начала проверку по факту отключения воды у 55 тысяч жителей / Стена одного из корпусов центральной райбольницы обрушилась в Коломне / Трехлетний ребенок выстрелил себе в голову: возбуждено уголовное дело

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,