Мосгорсуд оставил в силе приговор убийце «Мисс Кузбасс – 2010»

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор, вынесенный Александру Попову за убийство супруги – «Мисс Кузбасс – 2010» Ксении Сапожковой. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры Москвы Московский городской суд оставил без изменения приговор Щербинского суда в отношении Александра Попова, а апелляционные жалобы защиты – без удовлетворения», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как сообщал «Новый День», 2 сентября прошлого года Щербинский райсуд Москвы приговорил Попова к 12 годам колонии строгого режима.

Согласно материалам уголовного дела, 31 августа 2021 года Попов в квартире на улице Нильса Бора поселения Десеновское в Новой Москве в ходе ссоры нанес своей супруге колото-резанные раны в области груди и шеи. От полученных ранений 29-летняя женщина скончалась на месте. На следующий день он вывез ее тело на своем автомобиле в лесополосу и закопал.

Спустя четыре месяца Попов обратился в правоохранительные органы и сообщил, что ещё в августе его супруга уехала в неизвестном направлении. В дальнейшем он утверждал, будто жена выходит с ним на связь через социальные сети и сообщает, что находится за пределами России на отдыхе. Однако следствием было установлено, что женщина не пересекала границу РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

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