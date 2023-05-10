В МИД Грузии приветствовали отмену виз Россией

Отмену Россией визового режима для граждан Грузии следует приветствовать с учетом гуманитарных последствий такого шага. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

«В Российской Федерации живут более миллиона наших граждан, у которых очень тесная связь с людьми – с их близкими, родственниками, которые живут в Грузии. Это решение, увиденное именно через гуманитарную призму, приветствуется любой имеющей ответственность властью», – цитирует Давиташвили Sputnik.

По его словам, отмена Россией визового режима упростит бытовые условия грузинским гражданам.

При этом министр отметил, что речь идет о решении, которое приняла сама Россия. «Это их суверенное решение. И любая страна решает, для граждан каких стран вводить визовый режим, а для каких граждан снять. Мы имеем дело именно с этим явлением», – сказал Дарчиашвили.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин отменил обязательное получение визы для граждан Грузии при въезде в Россию. Мера начнет действовать с 15 мая и не коснется только лиц, приезжающих на срок более 90 дней, а также желающих трудиться на российской территории.

Кроме того, глава государства снял запрет на полеты для российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Министерство иностранных дел РФ отменило свою рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в эту страну. «Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность», – отметили в дипломатическом ведомстве.

В свою очередь, президент Грузии СаломеЗурабишвили назвала эти решения провокацией.

«Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и упразднение визового режима являются неприемлемыми, пока Россия продолжает агрессию на Украине и оккупирует наши территории», – написала она на своей странице в сервисе микроблогов.

Кроме того, Зурабишвили предложила созвать Совет безопасности страны и рассмотреть вопрос введения виз для россиян.

Сейчас граждане РФ посещают Грузию в безвизовом режиме.

Москва, Андрей Дорофеев

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