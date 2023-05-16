Медик, высадивший больного ребенка из машины «скорой помощи», предстанет перед судом

В Подмосковье направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении медика, который высадил из машины «скорой помощи» больного ребенка, родители которого отказались доплатить за его перевозку. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Видновская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего врача выездной бригады «скорой помощи» коммерческой медицинской организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, в марте 2023 года обвиняемый путем обмана пытался похитить денежные средства мужчины в размере 70 тыс рублей, потребовав произвести оплату медицинских услуг его несовершеннолетнему сыну, которые он не намеревался оказывать», – говорится в сообщении ведомства.

Дело направлено для рассмотрения в Видновский городской суд.

Как сообщал «Новый День», инцидент произошел 11 марта. Для транспортировки 13-летнего мальчика с подозрением на двустороннюю пневмонию родители заказали машину «скорой» в частной клинике. Однако по пути 52-летний врач потребовал дополнительную оплату. Не получив денег, медик высадил ребенка из автомобиля.

Москва, Андрей Дорофеев

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