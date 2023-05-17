СК возбудил дело по факту продажи младенца на севере Москвы

По факту продажи младенца в столице возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми совершенные организованный группой). По подозрению в совершении преступления задержаны три женщины 1977, 1984, 1993 годов рождения», – говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что в ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

«Жизни ребенка ничего не угрожает, он помещен в специализированное медицинское учреждение», – также отметили в пресс-службе.

Как сообщал «Новый День», 15 мая три женщины пытались продать младенца в торговом центре на севере Москвы за 60 тысяч рублей. Покупателем выступала женщина, которая действовала в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент».

Предприимчивую троицу задержали после составления соответствующих расписок о получении денег и передачи ребенка.

Москва, Андрей Дорофеев

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