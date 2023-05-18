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Четверг, 18 мая 2023, 17:38 мск

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Минфин решил взимать стандартный 13-15% НДФЛ с уехавших из России «дистанционщиков»

Минфин РФ предложил взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по стандартным ставкам в 13-15% с заработков россиян, которые после переезда за границу утратили налоговое резидентство России, но остаются штатными сотрудниками или фрилансерами, работающими на российских заказчиков. Такие нормы содержатся в скорректированном законопроекте, который дорабатывался после отзыва его из Госдумы.

«(В законопроекте) был решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, которые работают с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ (гражданско-правового характера). Вне зависимости от их статуса – российский налоговый резидент, нерезидент – их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13-15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов», – цитирует пресс-служба Минфина заместителя министра Алексея Сазанова.

Напомним, соответствующий законопроект, в котором предполагалась ставка налога в 30%, отозвали из Госдумы на следующий день после внесения. В Минфине тогда пояснили, что возникла необходимость «технических правок». Министр финансов Антон Силуанов говорил журналистам, что его ведомство хочет при изменении документа уравнять принципы налогообложения для граждан, работающих в России и за границей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Минфин РФ

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