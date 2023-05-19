Паровозная технология: эксперт оценил решение Собянина пойти на выборы от «Единой России»

Выдвижение действующего мэра Москвы Сергея Собянина на предстоящие в сентябре выборы столичного градоначальника от «Единой России» призвано поднять акции партии власти к выборам в Мосгордуму в следующем году. Такое мнение высказал политолог, президент Центра региональной политики Илья Гращенков. По его оценке, пока уровень доверия к «ЕР» остается на низком уровне.

«Собянин поднимет акции «Единой России»… Очевидно, что цель – 2024 год и выборы в Мосгордуму. Если рейтинги Собянина довольно высоки (на уровне 40-50%, что дает ему результат в 60-70%), то у ЕР дела намного хуже», – уточнил Гращенков в своем телеграм-канале.

Политолог обратил внимание, что Москва – протестный мегаполис, где тематика ура-патриотизма и следующих за ним смыслов для кандидатов-единороссов «создает для москвичей отталкивающий информационный фон». «Рейтинги ЕР в Москве никогда не были высокими и колебались на уровне 20-30%, а значит – для получения подконтрольной Мосгордумы мэрии нужен «паровоз» в лице рейтингового Собянина», – пояснил он.

«Иначе результат сможет быть достигнут только зачисткой поля от серьезных кандидатов, усилением админресурса и повторением того подхода к ДЭГ (дистанционному электронному голосованию), который уже серьезно пошатнул доверие к дистанционным технологиям в 2021 году. Если же лицом «партии власти» станет Собянин, тогда кампанию в гордуму можно будет провести под умеренно прогрессивными лозунгами, включающими курс на продолжение урбанизации и повышения качества услуг», – отметил эксперт.

Как считает Гращенков, при таком развитии событий политическое голосование будет отодвинуто в сторону. «Оппозиция будет конкурировать не на поле смыслов (как это было в предыдущие годы, включая технологию УГ), а в поле рациональных предложений по улучшайзингу уже реализуемых урбанистических инициатив», – пояснил он.

«Конечно, еще возможна смена парадигмы и политизация населения на фоне каких-то вызовов в будущем, которые из сегодняшнего дня невозможно прогнозировать. Тогда конструкция из градоначальника-паровоза уже не будет играть значимой роли, однако, по проекту базового сценария «тихих выборов», крайне важно, чтобы на выборах ЕДГ-2024 (которые пройдут уже после президентских выборов весной будущего года), объединяющей фигурой был мэр Москвы Собянин, который возьмет на себя ответственность не только за административные, но и политические решения власти», заключил Гращенков.

Ранее стало известно, что Собянин на выборы мэра Москвы впервые будет выдвинут от партии «Единая Россия». Как предполагается, решение будет озвучено на партийной конференции в начале июня.

Москва, Мария Соколова

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