Суд арестовал трех женщин, продавших младенца в Москве

Суд арестовал трех женщин, продавших младенца в одном из торговых центров на севере столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«С учетом позиции Тимирязевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении трех женщин 30, 39 и 45 лет меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июля 2023 года. Они обвиняются по п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что фигурантки в ходе судебных заседаний возражали против избрания такой меры пресечения.

Пресс-служба московских судов общей юрисдикции сообщила имена арестованных. Это Хуринсахон Арзиева, Умасхон Далимова и Кенжахон Мамадалиева. Инкриминируемая им статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как сообщал «Новый День», 15 мая фигурантки в столичном торговом центре заключили сделку о продаже младенца за 60 тысяч рублей. Покупателем выступала женщина, которая действовала в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент».

Предприимчивую троицу задержали после составления соответствующих расписок о получении денег и передачи ребенка новой «владелице».

Москва, Андрей Дорофеев

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