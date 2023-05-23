В Подмосковье задержан гендиректор фирмы, четверо сотрудников которой задохнулись в коллекторе

В подмосковных Мытищах задержан генеральный директор фирмы, четверо сотрудников которой погибли накануне при откачке воды из коллектора. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Задержан генеральный директор фирмы, выполняющей работы по техническому и аварийному обслуживанию общего имущества многоквартирных домов. Он подозревается в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть четырех рабочих (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Установлено, что у данных сотрудников отсутствовал регламент и необходимые допуски на проведение работ в коллекторе, они не были обеспечены необходимым оборудованием: газоанализаторами, системами принудительной вентиляции, анкерными системами», – говорится в сообщении ведомства.

В СК отметили, что по предварительному заключению эксперта, причиной смерти рабочих явилось отравление угарным газом.

«В ближайшее время генеральному директору фирмы будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – добавили в пресс-службе.

Как сообщал «Новый День», тела четверых рабочих были обнаружены 22 мая в коллекторе, расположенном на улице Борисовка в Мытищах. Следкомитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Москва, Андрей Дорофеев

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