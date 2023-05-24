Совет Федерации разрешил региональным властям отзывать сенаторов

Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий органам государственной власти субъектов России вносить представления об отзыве сенаторов, которых они назначали. Соответствующее решение принято сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента.

В соответствии с документом, региональные органы власти, принявшие решения о наделении сенатора полномочиями, получат возможность вносить в Совет Федерации представление об отзыве этого сенатора до истечения срока его полномочий.

В законе также указано, что представление об отзыве не может быть внесено в течение одного года с момента наделения сенатора полномочиями или менее чем за три месяца до их истечения. Совфед имеет право отклонить представление об отзыве сенатора. Повторное представление власти региона смогут подать не ранее чем через шесть месяцев.

Кроме того, закон запрещает назначать на пост сенатора лиц, причастных к работе запрещенных в РФ организаций.

Москва, Андрей Дорофеев

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