Суд в Москве рассмотрит дело о краже 130 подушек безопасности из машин кашеринга

Московские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении двух приезжих из Карачаево-Черкесии, укравших подушки безопасности из 130 автомобилей каршеринга. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

«Установлено, что в период с марта по май 2022 года сообщники получали доступ к предназначенным для краткосрочной аренды иномаркам, используя специально созданные аккаунты. В течение первых 10 минут, которые давались на осмотр транспортного средства, обвиняемые демонтировали и похищали передние подушки безопасности. Таким образом фигуранты совершили 130 краж», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в полиции отмечали, что автоворы демонтировали модули подушек безопасности переднего пассажирского сидения, и устанавливали на их места заглушки, которые не отображали в системе автомобиля сведения об отсутствии устройств.

Действия фигурантов нанесли каршеринговой компании ущерб на сумму свыше 19 млн рублей.

Уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража), направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Приговора суда подельники будут дожидаться под стражей.

Москва, Андрей Дорофеев

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