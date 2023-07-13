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Четверг, 13 июля 2023, 17:31 мск

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Ректором «президентской» академии назначен Алексей Комиссаров

Фото: пресс-служба правительства РФ

Ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) назначен Алексей Комиссаров. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер Михаил Мишустин.

«В РАНХиГС Алексей Комиссаров пришёл в 2017 году. Занимал пост проректора – директора Высшей школы государственного управления академии, создавал и до сих пор руководит программой подготовки высшего управленческого резерва (известной как «Школа губернаторов») В январе 2023 года был назначен исполняющим обязанности ректора академии», – отметили в пресс-службе.

Напомним, в последнее время «президентскую» академию преслудуют коррупционные скандалы. В начале июля проректор РАНХиГС Максим Назаров стал фигурантом уголовного дела. Тверской суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Назарову вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Назаров некоторое время был в статусе врио ректора, сменив в этой должности Владимира Мау, который также проходил по уголовному делу. В июне 2022 года пресс-служба московского главка МВД сообщала, что Мау было предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РАНХиГС.

При этом в полиции отмечали, что Мау проходил по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других лиц.

В октябре 2022 года дело в отношении Мау было прекращено. После этого он покинул пост ректора, который занимал с 2010 года – согласно официальной формулировке, по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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