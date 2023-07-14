Следствие требует ужесточить меру пресечения для блогера «Лерчек» и ее мужа

Следствие требует ужесточить меру пресечения для блогера Евгении Чекалиной, известной в Сети под ником «Лерчек», и ее мужа Артёма, фигурирующих в уголовных делах об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«В связи с неоднократными нарушениями супругами Чекалиными избранной судом меры пресечения в виде запрета совершения определённых действий (они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ и ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ), выраженных в опосредованном использовании информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также общения со свидетелями по уголовному делу, не являющимися близкими родственниками, столичным СК перед судом заявлено ходатайство об изменении в отношении них меры пресечения на домашний арест», – говорится в сообщении ведомства.

О возбуждении в отношении супругов Чекалиных и их родственников уголовного дела по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица) столичный Следкомитет сообщил 7 марта текущего года. По версии следствия, они уклонилась от уплаты НДС и НДФЛ на общую сумму более 311 млн рублей, что является особо крупным размером.

16 марта было возбуждено еще одно уголовное дело – по п. «б» ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ (отмывание денег в особо крупном размере).

«По данным следствия, Артём и Валерия Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. Добытые преступным путем денежные средства были легализованы путем совершения финансовых операций в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами», – говорилось в сообщении СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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