Британия освободила Олега Тинькова от санкций

Великобритания сняла ограничительные санкции с бизнесмена Олега Тинькова, который отказался от российского гражданства после начала специальной военной операции на Украине.

Как говорится в уведомлении британского ответственного ведомства, с 20 июля в отношении Тинькова снята заморозка активов и запрет на оказание трастовых услуг.

Напомним, крупнейшим активом Тинькова в России была доля в основанном им банке «Тинькофф». В апреле 2022 года бизнесмен ее продал «Интерросу» российского миллиардера Владимира Потанина.

Ранее Великобритания отменила санкционные ограничения для бывшего первого заместителя председателя Сбербанка Льва Хасиса, который покинул свою должность и Россию в начале СВО. В апреле прошлого года СМИ со ссылкой на утверждали, что это произошло сразу после 24 февраля, или – что за «пару дней» до, он отправился в США.

Лондон, Светлана Антонова

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