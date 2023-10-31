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Вторник, 31 октября 2023, 17:08 мск

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В Подмосковье возбуждено уголовное дело об оскорблении сотрудников полиции иностранцами

В Подмосковье возбуждено уголовное по факту оскорбления представителей власти со стороны иностранных граждан. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, ЧП произошло в ходе оперативно-профилактических мероприятий, проведенных подразделениями МВД и Росгвардии в городе Котельники.

Когда сотрудники правоохранительных органов выявляли иностранцев, находящихся на территории РФ с нарушением действующего миграционного законодательства, один из мужчин высказал в адрес правоохранителей оскорбления, пояснили в ведомстве.

По данному факту следователем следственного отдела по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

В дальнейшем в рамках расследования уголовного дела аналогичные мероприятия были проведены в логистическом центре одного из маркетплейсов в Котельниках.

Следственными органами проверяется законность нахождения иностранцев на территории РФ. Также проводится проверка на соблюдение требований законодательства о воинской обязанности и военной службе.

Напомним, в мае жители Котельников пожаловались главе государства на произвол со стороны мигрантов. После проверки информации только за один день были выявлены десятки нарушений законодательства, совершенных иностранцами.

В июле Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении чиновников администрации подмосковного городского округа Котельники. Как сообщала пресс-служба ведомства, такое решение было принято после выявления незаконных торговых павильонов на территории автовокзала, где было обнаружено скопление мигрантов.

Полторы недели назад сотрудники правоохранительных органов провели рейд около мечети в Котельниках, где были выявлены лица, подлежащие призыву на военную службу. Одним из задержанных оказался участник шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамут Усеинов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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