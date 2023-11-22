Совет Федерации утвердил закон о бюджете на ближайшую трехлетку

Сегодня верхняя палата российского парламента единогласно одобрила закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Согласно документу, доходы бюджета в 2024 году составят чуть более 35 трлн рублей, в 2025-м – 33,552 трлн, в 2026 году – порядка 34 трлн рублей. Расходы планируются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей. Для сбалансированности федерального бюджета в 2024 году будут использованы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 1,3 трлн рублей. Помимо ФНБ основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2024-2026 годах будут государственные заимствования РФ.

По прогнозам, ВВП в 2024 году вырастет на 2,3%, в 2025-м – на 2,3%, в 2026 году – на 2,2%. Инфляция прогнозируется в 2024 году на уровне 4,5%, в 2025 и 2026 годах – 4%.

Объем ФНБ на начало 2024 года составит 6,8% ВВП, на конец – 5,9% ВВП, на начало 2026 года – 6,4% ВВП.

Напомним, ранее представители парламентской оппозиции резко раскритиковали проект федерального бюджета, назвав его стагнационным. После одобрения документа в Госдуме лидер «Справедливой России – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов предложил объединиться в одну партию «Единой России», ЛДПР и «Новым людям». «Предлагаю «ЕР», ЛДПР и «Новым людям» объединиться в одну партию. Зачем пудрить людям мозги разными цветами и лживыми лозунгами, если по всем вопросам в Госдуме вы голосуете вместе?» – заявил лидер «эсеров».

Москва, Мария Соколова

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