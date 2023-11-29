«Русский – это мировоззрение»: эксперт назвал инициативу с законом о русском народе популизмом

Русский народ – это мировоззрение, и для подтверждения этого закон не нужен. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал заявил политолог, глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, соответствующая инициатива депутата Госдумы от «Единой России» из Дагестана Бийсултана Хамзаева является популизмом на фоне попыток Запада использовать национальную тематику для расшатывания ситуации в России накануне выборов главы государства.

«Такая инициатива является популизмом, потому что категория народа не нуждается в какой-то отдельной специальной законодательной рамке. Это попытка депутата, что называется, прислониться к великому. Как бы ни был парламент или отдельная самая большая фракция прямым представительным органом всех граждан страны, всё равно, это разновеликие категории. С другой стороны, я убежден, что вот это нелепое слово «россиянин», которым называют всех граждан России, неофициально, безусловно, по своей половинчатой сути не отражает величия и масштаб нашей общей истории, нашего великого, безусловно, будущего и масштаб нашей самой большой в мире страны. Все мы, так или иначе, русские люди. Я давно об этом говорю, последние 20 лет: не надо стесняться называть себя русскими людьми независимо от наших разных многонациональных и многоконфессиональных предпочтений или отношения к той или иной народности или народу, который в совокупности является частью большого русского народа», – пояснил Мартынов.

Политолог обратил внимание, что такой порядок был и в советский период с небольшой поправкой о «дружбе народов», негативные плоды которой приходится пожинать до сих пор. «Открывается 25-й Всемирный русский народный собор. Изначально, когда 30 лет назад он был учрежден, туда и заложена была суть – с одной стороны, соборность нашего общества, общинный характер, стратегические направления развития, защиты и так далее. С другой стороны, подчеркнут многонациональный и многоконфессиональный характер России. И это придумано, между прочим, не советской властью, как многие пытаются сейчас рассказать, когда такой ложный императив «дружба народов» висел на каждом столбе. Не бывает дружбы народов – это оксюморон. Бывает дружба людей всех национальностей и вероисповеданий, а это и есть народ. Это и делает народ народом, а не пятый пункт в паспорте или вид здания оправления религиозного культа – синагога, мечеть, православный или католический храм. Народом делает народ общая культура, мировоззрение, если хотите, – вот что самое главное в этом смысле», – констатировал он.

«Что такое русский человек? Это человек с особым мировоззрением, с обостренным чувством справедливости и религиозного здравого смысла. Даже если мы берем советский атеистический период, тем не менее, что-то в этом было общее. И то, что в свое время по понятным причинам, ведь этот большой, великий, как его иногда называют советский этнос был сформирован лучшими специалистами своего времени – писателями, историками, художниками, философами, мыслителями, политиками на базе 1000-летнего опыта нашей государственности. Тогда вместо русского возник советский народ, в котором слово «советский» заменило слово «русский», и это как бы обобщило всех вместе, зафиксировав вот этот ложный императив «дружба народов». А на самом деле «советский» и «русский», по сути, одно и то же по значению. И это ещё про подмену понятий, когда возникла ситуация «русский – не русский». Это для того, чтобы нас разделять», – уточнил эксперт.

При этом Мартынов подчеркнул, что «вопрос межнациональной розни и всех делений на национальности в нашей огромной стране всегда был инструментом наших врагов», которые старались где-нибудь, что-нибудь да расковырять». «А на самом-то деле все по-другому. Русский – это тот, кто так думает, так живет, кто говорит на русском языке, кто воспринимает это все таким образом. А что, вот эти чечены, которые сейчас воюют на Донбассе – они, что, не русские люди? Или евреи, которые молятся за это все да и воюют, между прочим, не хило. А молдаване, что, не русские? Что ж мы идем путем такой сегрегации? А я уже молчу о том, что все русские семьи носят всегда многонациональный характер. Нет семьи вообще ни одной в России, где не было бы двух-трех хохлов, хотя бы одного еврея, армянина и так далее по списку», – отметил он.

Тем не менее, как уточнил эксперт, в настоящее время британская пресса даже не пытается скрывать, что Запад накануне выборов президента РФ «должен вмешаться, обязательно давить по болевым точкам всеми возможными способами, включая спецслужбы, общественно-политические институты», а первый и ключевой пункт их плана – «межнациональные противоречия внутри России». «А если они не стесняются, а чего ж мы-то должны самих себя стесняться? Хорошо, в 90-х годах мы стеснялись, будучи неготовыми, советскими людьми к подобным вещам. В нулевых нам было некогда, мы занимались самими собой, а на это не обращали внимания. Но сейчас-то другой совершенно, мне кажется, момент», – полагает эксперт.

«Абсолютно точно – не нужно себя стесняться. И мне совершенно не стыдно за мои корни, которые носят многонациональный характер, а я считаю себя русским человеком. И это не пятый пункт (в паспорте), это самоназвание многонационального, многоконфессионального нашего народа, который сформировался в горниле создания и защиты самой большой страны на свете. Отдельный закон, по сути, не нужен, но, с другой стороны, ну пусть будет закон… Я хочу, чтобы русских людей называли русскими людьми независимо от разреза глаз или оттенка кожи», – заключил Мартынов.

Напомним, депутат Госдумы от «Единой России» из Дагестана Бийсултан Хамзаев выступил с инициативой принятия федерального закона о русском народе. Парламентарий подчеркнул, что наций в России много, но народ один – русский, и российское общество для этого созрело.

В интервью РИА «Новый День» депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов высказал мнение, что на фоне чувствительности общества к национальным и межконфессиональным вопросам пока рано принимать такой закон, хотя такая инициатива соответствует позиции партии, которую обозначил ещё основатель либерал-демократов Владимир Жириновский.

Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в интервью РИА «Новый День» заявил, что инициатива Хамзаева оскорбляет государствообразующий народ и ведет к его уничтожению на фоне закачки в РФ мигрантов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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