«Историческая кампания»: лидер ЛДПР назвал предстоящие выборы президента РФ «стволовым» событием для русского мира

Выборы президента России, которые назначены на 17 марта 2024 года, станут историческим событием для всего русского мира. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, либерал-демократы определится с деталями участия в этой избирательной кампании на своем съезде 19 декабря.

«Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта – событие стволовое для политической жизни России, всего русского мира. Будем принимать участие в президентской кампании. Конкретные детали – это будет решено на съезде. Поэтому сейчас не буду забегать вперед. Съезд пройдет менее чем через две недели – 19 декабря», – отметил Слуцкий сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

При этом политик обратил внимание, что президентская кампания – это всегда большое событие для государства. «Сейчас для страны, которая находится в специальной военной операции, когда все политические силы плечом к плечу объединились ради победы, и кампания будет, думаю, что не столь яркой – сейчас все силы надо направить на достижение победы, но кампания будет знаковой», – подчеркнул он.

«Кампанию с большой вероятностью можно будет потом назвать исторической, которая определит волеизъявление большинства граждан за кандидатуру президента в это крайне непростое, может, самое непростое за новейшую историю время для нашей страны», – заключил Слуцкий.

Ранее в ЛДПР сообщали, что на съезде 19 декабря партия планирует выдвинуть в президенты своего лидера Леонида Слуцкого. 17 декабря состоится съезд «Единой России» по выдвижению кандидата на пост главы государства. В КПРФ сообщили, что партия определится с кандидатом 23 декабря. В этот же день «Справедливая Россия – За правду» выдвинет Владимира Путина. Такое решение подтвердил лидер «эсеров» Сергей Миронов.

Сегодня Совет Федерации дал старт президентской избирательной кампании, назначив дату выборов на 17 марта 2024 года. В ЦИК РФ уточнили, что по просьбам избирателей, голосование будет проводиться в течении трех дней и начнется 15 марта.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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