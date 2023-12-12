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Вторник, 12 декабря 2023, 17:41 мск

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Таганский суд Москвы продлил срок ареста для «инфоцыгана» Шабутдинова

Таганский районный суд Москвы с учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа на 2 месяца пролил срок содержания под стражей блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

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Как сообщал «Новый День», Шабутдинова задержали правоохранительные органы в начале ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Кроме того, к нему есть вопросы и у налоговой службы.

4 ноября Таганский суд Москвы заключил Шабутдинова под стражу до 16 декабря. Следствие настаивало именно на его аресте, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему уехать из России.

Шабутдинов основал Like Центр – компанию, где предоставлялись образовательные услуги для предпринимателей. На страницы блогера в соцсетях подписаны около 2 млн человек.

Позже стало известно, что департамент образования Москвы выносил восемь предупреждений организации блогера-миллионника. Речь идет об АНО «Центр развития предпринимательства» (ЦРП), в котором Шабутдинов является соучредителем. Как выяснилось, власти предупреждали ЦРП еще c 2021 года о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в сфере образования.

Как следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности АНО «ЦРП», активы организации на тот момент составляли порядка 800 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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