В КПРФ определились с кандидатом на выборы президента

Пленум Центрального комитета КПРФ единогласно рекомендовал делегатам XVIII Съезда выдвинуть на выборы президента РФ Героя труда, депутата Госдумы Николая Харитонова. Как сообщила пресс-служба компартии, итоговое решение будет принято завтра на съезде.

Стоит отметить, что на субботу, 23 декабря, намечен также предвыборный съезд партии «Справедливая Россия – За правду». Как заявлял ранее лидер «эсеров» Сергей Миронов, социалисты намерены поддержать кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина.

На минувшей неделе действующий глава государства представил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы о самовыдвижении на выборы. Центризбирком уже зарегистрировал группу избирателей в поддержку Путина.

19 декабря съезд ЛДПР выдвинул на президентские выборы в качестве кандидата лидера партии Леонида Слуцкого.

Президентские выборы в России пройдут 15-17 марта 2024 года.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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