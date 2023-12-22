Дефицит врачей и привлечение мигрантов: Минздрав России решил не отвечать на актуальные вопросы

Министерство здравоохранения РФ отказывается раскрывать актуальные данные о дефиците врачей и медперсонала в российской системе здравоохранения, предпочитая обращать внимание на то, что меры для решения проблемы предпринимаются. Об этом свидетельствует официальный ответ Минздрава РФ на соответствующий запрос РИА «Новый День».

Как известно, из регионов РФ регулярно поступают сообщения о дефиците врачей и медицинского персонала. Например, в службе скорой помощи Свердловской области открыто 60 вакансий врачей и 100 – фельдшеров. Самый большой дефицит в больницах и поликлиниках – среди анестезиологов-реаниматологов и педиатров. В Челябинской области одними из самых востребованных медицинских специалистов являются терапевты и педиатры.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила уточнить в министерстве здравоохранения РФ актуальные данные в целом по стране: «Какова в настоящее время общая недоукомплектованность системы здравоохранения врачами и средним медперсоналом по сравнению с прошлым годом, когда сообщалось о нехватке около 25-26 тысяч врачей, среднего медперсонала – около 50 тысяч? Какие специалисты в настоящее время наиболее востребованы? Какие меры предпринимает Ваше министерство для ликвидации кадрового дефицита? Планируется ли привлечение мигрантов?»

Ответ Минздрава России откровенно разочаровал. Чиновники министерства представили данные по итогам только прошлого (!) 2022 года. «В целом в Российской Федерации в медицинских организациях всех форм собственности кадровая ситуация остается стабильной, а в отношении врачей имеет умеренный рост. Так обеспеченность врачами на 10 тысяч населения по итогам 2022 года составила 50,8, в то время как в 2019 году она составляла 48,7 врачей», – говорится в ответе министерства.

Со своей стороны уточним масштаб проблемы. В конце прошлого года министр здравоохранения Михаил Мурашко в Госдуме заявил, что дефицит врачей в России составляет около 25-26 тысяч человек, среднего медперсонала – около 50 тысяч. Как считает глава Минздрава, нехватка некритичная. Хотя во многих регионах наблюдается острый дефицит узких специалистов и даже терапевтов и педиатров. Получается, чиновникам совсем не чем похвалиться в этом отношении, несмотря на все меры, которые как бы принимаются для решения кадрового голода.

По поводу привлечения медицинских работников, относящихся к трудовым мигрантам, в министерстве сообщили, что «в настоящее время в системе здравоохранения работает чуть более 18 тысяч иностранных граждан, что составляет менее 1% от общего числа медицинских работников в Российской Федерации».

«В соответствии с положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к медицинской деятельности иностранные граждане допускаются только после подтверждения своего образования и квалификации», – добавили в Минздраве России.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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