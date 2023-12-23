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Суббота, 23 декабря 2023, 16:23 мск

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«Эсеры» поддержали Путина на выборах президента РФ

Архив. Фото: Пресс-служба Кремля

Сегодня на съезде партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» единогласно поддержала Владимира Путина как кандидата на выборах президента РФ в 2024 году. Об этом сообщил лидер «эсеров» Сергей Миронов в своём телеграм-канале.

«Различные спекуляции по поводу того, что, поддержав Владимира Путина, наша партия расписалась в своем политическом бессилии, не имеют ничего общего с реальностью. Мы ни на йоту не сдаем своих позиций. Наш вклад в обеспечение политической, экономической и культурной самодостаточности страны больше, чем у других оппозиционных партий», – подчеркнул Миронов.

Напомним, выборы главы российского государства пройдут 15-17 марта 2024 года. В числе кандидатов – лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также действующий президент РФ Владимир Путин, который решил участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Сегодня также с кандидатом должны определиться в КПРФ. Ранее сообщалось, что им станет депутат Госдумы Николай Харитонов.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Выборы президента РФ - 2024

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