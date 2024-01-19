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Пятница, 19 января 2024, 11:55 мск

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Крупнейший мусорный оператор Подмосковья «РТ-Инвест» готов передать свои активы властям за 1 рубль

Крупнейший в Московской области региональный оператор по обращению с отходами – компания «РТ-Инвест» обсуждает передачу своих активов властям региона за один рубль. Информацию о готовящейся сделке подтвердили в правительстве Подмосковья и в пресс-службе «РТ-Инвеста», где объяснили решение концентрацией на проекте строительства заводов по термической обработке мусора, пишет РБК.

В пресс-службе правительства Московской области сообщили, что в периметр сделки входят восемь юридических лиц – это и компании в статусе региональных операторов, и так называемые возчики, и юридические лица, управляющие комплексами по переработке отходов. «Цена сделки действительно 1 рубль. Относительно продолжения работы этих юридических лиц мы рассматриваем разные варианты. В любом случае оказываемая услуга должна быть качественной, поэтому мы будем наращивать и количество техники, и кадровые ресурсы», – отметили в пресс-службе, назвав качество услуг «безусловным приоритетом».

Согласно информации на сайте компании, в 2019 году, когда стартовала мусорная реформа, «РТ-Инвест» стал крупнейшим региональным оператором по обращению с отходами в Московской области. Он обслуживает три из семи кластеров. Суммарный объем отходов превышает 2 млн т в год, или более 60% от общего объема мусора. Кроме того, «РТ-Инвесту» в Подмосковье принадлежат четыре комплекса по переработке отходов, где ежегодно сортируется 1,5 млн тонн ТКО.

Учредителем «РТ-Инвеста» в 2012 году выступила компания «Царицын капитал», которую основал экс-директор по развитию Российской венчурной компании Андрей Шипелов. При создании 25,01% «РТ-Инвеста» получила госкорпорация «Ростех», а в 2017 году еще 39,99% выкупил ее бывший заместитель гендиректора Сергей Скворцов. У Шипелова, который занимает пост гендиректора «РТ-Инвеста», 35%.

Стоит отметить, что в Госдуме и Совете Федерации неоднократно ставили вопрос о провале мусорной реформы. В декабре спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что качественного сдвига с переработкой и утилизацией отходов с момента старта «мусорной реформы» не произошло на фоне того, что региональные операторы заняты просто освоением денег. «Такое ощущение, что региональные операторы воспринимают себя как финансовые менеджеры по управлению финансами, которые собираются с населения, а не озаботились серьезно качеством вывоза мусора, утилизации, сортировки, переработки. Прорывных вещей особо не наблюдается, поэтому надо заняться серьезно этой темой», – подчеркивала спикер Совета Федерации.

В то же время экологи продолжают настаивать, что запуск мусоросжигательных заводов в России, проекты которых в рамках «мусорной реформы» готовит «РТ-Инвест», может стать системной угрозой здоровью россиян на несколько поколений вперед.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Мусорная реформа

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