Ещё один претендент на пост президента РФ снял свою кандидатуру с выборов

Сегодня основатель партии «Российская партия свободы и справедливости», известный политтехнолог Андрей Богданов, сдавший в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для участия в выборах главы государства, заявил об отказе от дальнейшего участия в президентской избирательной кампании.

«ЦИК России признала его утратившим статус выдвинутого кандидата в связи с поданным заявлением», – сообщил Центризбирком.

Как сообщал «Новый День», накануне аналогичное решение принял лидер Российского общенародного союза Сергей Бабурин, несмотря на представленные в свою поддержку подписи избирателей. Сегодня ЦИК утвердила решение о его снятии с выборов.

Таким образом в кампании остаются четыре кандидата. Это действующий глава государства Владимир Путин, участвующий в выборах в качестве самовыдвиженца, и представители парламентских партий – лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

Выборы президента России пройдут 15 – 17 марта.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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