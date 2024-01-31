Основатель партии «Российская партия свободы и справедливости», известный политтехнолог Андрей Богданов, объяснил свой отказ от участия в выборах президента РФ в качестве кандидата наличием счетов в зарубежных банках, которые ему не удалось своевременно закрыть.

«Сегодня сдал 105 000 подписей в мою поддержку и все необходимые документы для регистрации меня кандидатом в Президенты РФ. Но…. Обнаружились счета в банках зарубежных стран, которые я пытался закрыть, но на удалении (визу в Шенген мне не дают уже год) это сделать не получилось. И понимая, что меня все равно за это нарушение снимут с выборов, я сам снялся с предвыборной гонки», – заявил Богданов.

«Большое спасибо всем избирателям, кто за меня расписался! Ваша подпись – Ваша поддержка не пропадут. В 2026 г мы пойдем на выборы в ГД РФ, и я уверен у нас все получится!» – добавил он.

ЦИК России уже признала его утратившим статус выдвинутого кандидата в связи с поданным заявлением.

Как сообщал «Новый День», накануне решение о выходе из избирательной гонки принял лидер Российского общенародного союза Сергей Бабурин, несмотря на представленные в свою поддержку подписи избирателей. Сегодня ЦИК утвердила решение о его снятии с выборов.

Таким образом в кампании остаются четыре кандидата – действующий глава государства Владимир Путин, участвующий в выборах в качестве самовыдвиженца, и представители парламентских партий – лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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