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Пятница, 16 февраля 2024, 17:15 мск

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Это выгодно врагам России: Запад попытается использовать смерть Навального*

Смерть оппозиционера Алексея Навального*, осужденного за экстремизм, выгодна врагам России, в том числе тем, кто пытался отравить его ранее. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов.

«Конечно, причиной могли стать проблемы со здоровьем. Но в любом случае скоропостижная смерть одиозного «оппозиционера», да еще за месяц до президентских выборов, выгодна прежде всего врагам России. И они обязательно попытаются использовать ее по максимуму для давления на нас извне и для раскачивания ситуации внутри страны», – подчеркнул политик.

«Я напомню, что у Запада есть богатая история гнусных провокаций с отравлениями Литвиненко, Скрипалей и самого Навального* в 2020 году», – добавил Миронов в своем телеграм-канале, подчеркнув необходимость тщательного расследования смерти оппозиционера.

Как сообщал «Новый День», в пятницу пресс-служба УФСИН по ЯНАО сообщила, что Навальный* скончался после прогулки. Следователи проверят обстоятельства его смерти в ИК-3 в поселке Харп, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по ЯНАО.

* Включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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