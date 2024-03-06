Обращение подействовало: начальнику климовской котельной смягчили меру пресечения

Басманный суд Москвы смягчил меру пресечения для начальника котельной Климовского патронного завода Александра Чикова, который был взят под стражу после январского ЧП на системах отопления, когда более 170 жилых домов остались без отопления в морозы.

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Чиков отправлен под домашний арест на 3 месяца до 5 июня. При этом он был освобожден из-под стражи в зале суда.

Ранее после ареста Чикова его родственники направили обращения президенту РФ Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой освободить его из-под стражи. Как говорилось в петиции, Чиков проработал на котельной 13 лет, и «всё это время звонил во все колокола о том, что котельная не исправна». «Но эти колокола никто не слышал», – подчеркивалось в заявлении.

В поддержку Чикова выступил лидер фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов и глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев.

Напомним, в период новогодних праздников авария на частной котельной «Климовского специализированного патронного завода» привела к отключению отопления в 176 домах города. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Кроме Чикова, были задержаны и арестованы генеральный директор предприятия Игорь Кушников, а также заместитель главы администрации городского округа Подольск Роман Рязанцев – за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). Чиновник подписал паспорт готовности объекта к отопительному сезону, несмотря на имеющиеся дефекты.

Инцидент привлек внимание президента РФ, который принял решение о возвращении завода под управление властей, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций. Местные депутаты приняли соответствующее решение.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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