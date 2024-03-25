Нужно ли вернуть смертную казнь в России? Опрос на сайте РИА «Новый День»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», в результате которого более ста человек погибли и еще почти две сотни – получили ранения, вновь актуализировал вопрос о возвращении в России смертной казни для тех, кто совершает подобные кровавые преступления.

Дискуссия о необходимости смертной казни в России возникает регулярно, как правило, в связи с громкими преступлениями. В частности, весной прошлого года лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов направлял обращение председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину с просьбой пересмотреть позицию о моратории на смертную казнь после терактов, в результате которых погибли Дарья Дугина и Владлен Татарский. Политик указал, что обязательства по отказу от такой меры наказания, которые были декларированы связи со вступлением России в Совет Европы, больше не актуальны. «Введение смертной казни за терроризм станет в том числе значимой превентивной мерой, которая поможет сохранить человеческие жизни», – заявлял лидер «эсеров».

Годом ранее тему возвращения смертной казни в России поднимал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Тогда политик также обращал внимание, что у России нет ограничений на возвращение смертной казни: Конституционный суд РФ (КС РФ) ввел мораторий на ее применение на фоне принятия России в Совет Европы, но теперь этот мотив утратил силу. Решение о возвращении высшей меры наказания – суверенное дело, пояснял Медведев.

В конце 2021 года председатель КС РФ Валерий Зорькин допускал возвращение смертной казни как вида наказания. Тогда он напомнил, что введенный КС мораторий – временная мера, отменить казнь в стране можно только законодательно.

На фоне последних страшных событий в «Крокус Сити Холле» редакция РИА «Новый День» решила обраться к своим читателям с вопросом: «Нужно ли вернуть смертную казнь в России?»

Варианты ответов:

Да, смертная казнь необходима, особенно – для террористов

Сомневаюсь, что это предотвратит особо тяжкие преступления

Нет, жизнь любого человека является высшей ценностью

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Москва, редакция РИА «Новый День»

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