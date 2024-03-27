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Среда, 27 марта 2024, 18:47 мск

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СК сообщил об опознании 84 тел погибших при теракте в «Крокусе»: среди жертв пятеро детей

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

В Следственный комитет России поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких в результате террористического акта в «Крокус Сити Холле». Как уточнила пресс-служба ведомства, на данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет.

«В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы», – пояснили в Следкоме.

Следователи и криминалисты СК России продолжают осмотр места происшествия. С применением новейших криминалистических средств проводится исследование обширной площади, подвергшейся термическому воздействию и разрушению, изымаются вещественные доказательства, имеющие значение для расследования. Также в рамках уголовного дела комплексно изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании.

«Следствие анализирует использование обвиняемыми сети Интернет для планирования и совершения преступления. Изучается информация, изъятая с различных технических устройств, находившихся в пользовании террористов», – отметили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня стало известно о смерти еще одного пострадавшего при теракте в «Крокус Сити Холле». Таким образом число официально подтвержденных жертв достигло 140. При этом ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 погибших.

По уточненным данным Центра медицинских катастроф, число пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 360 человек, среди них – 11 детей. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила рост числа пострадавших тем, что люди не сразу обращались к врачам, поскольку находились в шоковом состоянии.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершен вечером 22 марта. Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание перед началом выступления группы «Пикник» и открыли огонь по людям, а затем устроили пожар. Силовики задержали подозреваемых в Брянской области, террористы планировали пересечь границу с Украиной.

Следственный комитет РФ расследует уголовное дело о теракте. По информации ФСБ, всего по делу были задержаны 11 человек. Восемь обвиняемых, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта, заключены под стражу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Теракт в Крокус сити холл

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