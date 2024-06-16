Массовое отравление в Москве: следователи изъяли продукцию, от которой продавцы пытались избавиться

Сотрудники столичного Следственного комитета изъяли продукцию, которая могла быть заражена опасными для здоровья микроорганизмами. Как сообщила пресс-служба ведомства, сотрудники торговых компаний и складов пытались избавиться от этих товаров.

«В условиях, не терпящих отлагательств, следователями столичного следственного комитета произведены обыски в компаниях и складских помещениях. При осмотре прилегающей к складским помещениям территории обнаружена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться», – говорится в сообщении столичного Следкома.

Также изъяты документы и иные предметы, в том числе электронные носители и техника.

«Вынесены постановления о признании потерпевшими десяти лиц», – уточнили в ведомстве.

Накануне столичное управление Роспотребнадзора сообщило о проведении эпидемиологического расследования в связи с фактами подозрения на ботулизм. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

Москва, Елена Володина

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