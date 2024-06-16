российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 16 июня 2024, 13:57 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Массовое отравление в Москве: следователи изъяли продукцию, от которой продавцы пытались избавиться

Сотрудники столичного Следственного комитета изъяли продукцию, которая могла быть заражена опасными для здоровья микроорганизмами. Как сообщила пресс-служба ведомства, сотрудники торговых компаний и складов пытались избавиться от этих товаров.

«В условиях, не терпящих отлагательств, следователями столичного следственного комитета произведены обыски в компаниях и складских помещениях. При осмотре прилегающей к складским помещениям территории обнаружена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться», – говорится в сообщении столичного Следкома.

Также изъяты документы и иные предметы, в том числе электронные носители и техника.

«Вынесены постановления о признании потерпевшими десяти лиц», – уточнили в ведомстве.

Накануне столичное управление Роспотребнадзора сообщило о проведении эпидемиологического расследования в связи с фактами подозрения на ботулизм. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Число пострадавших растет: отравившиеся москвичи ели салаты от «Локалкитчен» и «Гастропорт» / В Москве возбуждено уголовное дело после отравления более 10 человек / Нелегальные мигранты в Красногорске: возбуждено уголовное дело / В Москве на проспекте Мира рухнул балкон на женщину: возбуждено уголовное дело / В Москве вынесен приговор главе преступного сообщества Молокоедову / В Москве завершено расследование дела о нежелательном в РФ фонде «Возрождение»* / В Москве задержан ещё один насильник из Таджикистана: следствие просит о содействии / В Москве гражданину Франции предъявлено обвинение в сборе сведений о военной деятельности РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,