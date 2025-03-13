российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 марта 2025, 17:26 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Белоруссия заканчивает производство установок для «Орешника»

Фото: kremlin.ru

В Белоруссии заканчивается производство нескольких пусковых установок для применения российских баллистических гиперзвуковых ракет «Орешник». Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко во время сегодняшнего визита в Москву.

«Когда я погрузился в эту проблему – Владимир Владимирович [Путин] меня погрузил, – оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать. И мы это делаем в Беларуси. Несколько пусковых установок, которые для «Орешника» предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем», – сказал Лукашенко.

«От старшего брата ракета нужна будет», – добавил президент Белоруссии.

Напомним, комплекс «Орешник» был применен российскими военными впервые 21 ноября 2024 года по военному заводу в Днепропетровске в ответ на атаки западными дальнобойными ракетами по территории России.

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что «Орешник» может быть размещен на территории Белоруссии во второй половине 2025 года. В свою очередь, Лукашенко заявлял, что рассчитывает на развертывание в республике не менее десяти комплексов «Орешник».

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Белоруссия

К границам Белоруссии стянуты военные силы НАТО / В Белоруссии попытаются найти редкоземельные металлы / Лукашенко призвал Россию не обольщаться насчет переговоров с США / Путин внес в Госдуму договор с Белоруссией о гарантиях безопасности и условиях применения ядерного оружия / Белорусское масло в России может стать дефицитом: поставки сократились в два раза / ЦИК Белоруссии утвердил итоги президентских выборов: на втором месте кандидат «против всех» / Вблизи белорусской границы находится около 15 тысяч военных ВСУ / Лукашенко в седьмой раз стал президентом Белоруссии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Белоруссия,