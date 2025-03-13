Белоруссия заканчивает производство установок для «Орешника»

В Белоруссии заканчивается производство нескольких пусковых установок для применения российских баллистических гиперзвуковых ракет «Орешник». Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко во время сегодняшнего визита в Москву.

«Когда я погрузился в эту проблему – Владимир Владимирович [Путин] меня погрузил, – оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать. И мы это делаем в Беларуси. Несколько пусковых установок, которые для «Орешника» предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем», – сказал Лукашенко.

«От старшего брата ракета нужна будет», – добавил президент Белоруссии.

Напомним, комплекс «Орешник» был применен российскими военными впервые 21 ноября 2024 года по военному заводу в Днепропетровске в ответ на атаки западными дальнобойными ракетами по территории России.

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что «Орешник» может быть размещен на территории Белоруссии во второй половине 2025 года. В свою очередь, Лукашенко заявлял, что рассчитывает на развертывание в республике не менее десяти комплексов «Орешник».

Москва, Светлана Антонова

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