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Понедельник, 23 июня 2025, 16:24 мск

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Путин сообщил о начале серийного производства «Орешника»

Россия разворачивает серийное производство ракетного комплекса «Орешник». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

«Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях», – сказал глава государства.

Напомним, комплекс «Орешник» был применен российскими военными впервые 21 ноября 2024 года по военному заводу в Днепропетровске в ответ на атаки западными дальнобойными ракетами по территории России.

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что «Орешник» может быть размещен на территории Белоруссии во второй половине 2025 года. В свою очередь, Лукашенко заявлял, что рассчитывает на развертывание в республике не менее десяти комплексов «Орешник».

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Путин Владимир

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