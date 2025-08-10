российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 10 августа 2025, 18:17 мск

Новости Москва

Захарова назвала «нацистской листовкой» декларацию европейских лидеров о мире на Украине

Декларация лидеров антироссийских государств о мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине является «нацистской листовкой». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

«Офис Зеленского» опубликовал совместное заявление лидеров некоторых стран ЕС и Урсулы фон дер Ляйен, в котором призывает к прекращению огня. Но не того, который будет достигнут прекращением поставок вооружений киевским террористам. Наоборот, в очередной нацистской листовке утверждается, что успеха в достижении мира на Украине якобы можно добиться только при давлении на Россию и поддержке Киева», – констатировала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ считает, «взаимоотношения Банковой (где находится офис президента Украины в Киеве) и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон».

Напомним, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин намерены провести очные переговоры на Аляске 15 августа. Предполагается, одной и главных тем станет урегулирование украинского кризиса. Судя по данным американской прессы, глава киевского режима Владимир Зеленский на переговоры не приглашен.

В своей декларации главы Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и руководитель Еврокомиссии заявили, что поддерживают мир на Украине, но при этом выступают за продолжение военной поддержки Киева и одновременно давления на Москву.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

