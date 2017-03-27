Эксперт: Губернатор Московской области скоро покинет свой пост / Андрей Воробьев потерял поддержку «сверху» и «снизу»

Публикации за 27.03.17

Губернатор Московской области Андрей Воробьев оказался между молотом и наковальней: он потерял поддержку не только у представителей подмосковных муниципалитетов, направивших обращение к главе государства с требованием его отставки. Как отметил в интервью РИА «Новый День» политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, позиции главы региона в администрации президента РФ также оставляют желать лучшего.

«Я думаю, что все идет к тому, что в ближайшее время можно ожидать его (Воробьева) отставки. Человек, который теряет поддержку и сверху, и снизу, получается, висит в воздухе», – сказал Неживой.

Эксперт обратил внимание, что ситуация в регионе очень сложная и в экономике, и в политике. «С экономическими параметрами (в Московской области) все не очень хорошо. У него (Воробьева) были проблемы в Рузе, у него потерян контроль над коррупцией, бунтует местное самоуправление…», – пояснил Неживой.

При этом, как отметил политолог, поводов для оптимизма в Подмосковье нет на фоне неработоспособности отдела внутренней политики регионального правительства. «У него (Воробьева) отдел внутренней политики настолько не гибок и не работоспособен, что реагировать адекватно они не в состоянии», – считает Неживой.

По словам эксперта, «у Воробьева не все хорошо с администрацией президента», где уже «ждут не дождутся» предлога для отставки подмосковного губернатора. Соответствующие сигналы уже есть.

«То, что было в Рузе, выступление Владимира Вольфовича (Жириновского) – это было неспроста. Это более чем прозрачный сигнал для Андрея Юрьевича», – напомнил Неживой о скандальном выступлении лидера ЛДПР, который с трибуны Госдумы назвал Московскую область «криминальной» и «коррумпированной».

Вместе с тем, как считает политолог, замена Воробьеву может оказаться неожиданной. «Учитывая нашу политическую практику, что будет какая-то неожиданная фигура», – предположил Неживой.

Он добавил, что в СМИ уже называли претендентами на место Воробьева вице-мэра Москвы Анастасию Ракову, полномочного представителя президента РФ в Центральном округе Александра Беглова и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила Меня, но оценить шансы этих фигур достаточно сложно.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе стало известно, что почти 150 глав подмосковных муниципалитетов и депутатов местных советов выступили единым фронтом, подписав обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке губернатора Московской области Андрея Воробьева

Авторы письма подчеркнули, что экономическая и социальная сферы в Подмосковье становятся все более проблемными, а поправки в законодательство о местном самоуправлении по сути дела отменяют действие восьмой статьи Конституции РФ и уничтожают сложившуюся в России систему муниципальной власти, в резльтате чего граждане фактически отстранены от системы управления.

«Мы, депутаты и главы городских округов, муниципальных районов, сельских и городских поселений Московской области выражаем недоверие губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву и ходатайствуем перед Вами о принятии кадрового решения», – говорится в обращении.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.03.17

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