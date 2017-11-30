Крупная коммунальная авария в Москве: пятеро госпитализированы, один – в крайне тяжелом состоянии / Организована доследственная проверка

В московском районе Гальяново на пересечении улиц Байкальская и Иркутская произошло ЧП: в результате разрыва теплотрассы пять человек госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, один из них – 36-летний мужчина – в крайне тяжелом состоянии. У него диагностированы серьезные ожоги головы, туловища, верхних и нижних конечностей.

С ожогами ног также госпитализированы пострадавшие 44 и 28 лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести, передает «Интерфакс».

Всего в результате аварии на теплотрассе пострадало восемь человек. При этом трое – в возрасте от 39 до 57 лет – отказались от госпитализации.

Авария произошла накануне вечером. Около 900 многоквартирных домов были переведены на резервную схему горячего водоснабжения – «с пониженными параметрами теплосети». В этой зоне оставались около 600 тысяч человек, 30 детсадов и около 40 школ. Ночью последствия аварии были локализованы, подача тепла восстановлена в штатном режиме.

Как заверили в пресс-службе «МОЭК», процесс восстановления температурного режима в жилом секторе контролировался системными обходами специалистами тепловых пунктов, жилых домов и социальных объектов, а также сопровождался получением обратной связи через горячую линию и мониторингом социальных сетей, где жители сообщали о повышении температуры в квартирах.

Аварией заинтересовался Следственный комитет. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, по факту ЧП организована доследственная проверка.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 30.11.17

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