Сами виноваты: вице-мэр Москвы по-хамски прокомментировал травмы при прорыве теплотрассы

Пострадавшие при прорыве теплотрассы в районе московском Гальяново виноваты сами, так как травмировались «по собственной неосторожности». Об этом заявил заместитель столичного градоначальника по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что за медицинской помощью обратились восемь человек, пять из них наблюдается в лечебных учреждениях.

«При этом по собственной неосторожности некоторые из них, перебегая улицы, получили небольшие травмы», – отметил Бирюков.

Как сообщал «Новый День», накануне вечером на пересечении улиц Байкальская и Иркутская произошло ЧП: в результате разрыва теплотрассы пять человек госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, один из них – 36-летний мужчина – в крайне тяжелом состоянии. У него диагностированы серьезные ожоги головы, туловища, верхних и нижних конечностей.

С ожогами ног также госпитализированы пострадавшие 44 и 28 лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Трое – в возрасте от 39 до 57 лет – отказались от госпитализации.

По данному факту Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 30.11.17

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