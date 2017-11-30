Депутат о коммунальной аварии в Москве: результат мэрской политики «вредительства»

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова направила телеграмму президенту РФ Владимиру Путину об аварии на теплотрассе в Москве и назвала градостроительную политику столичного правительства «вредительством», которое ведет «к катастрофической перегрузке города».

«Эта политика осуществляется не в интересах москвичей. Как показали события 29 ноября, стоит вопрос о политике вредительства», – говорится в обращении депутата.

Шувалова отметила, что ЧП в Восточном административном округе «привело к отключению более тысячи многоквартирных жилых домов в зимний период от отопления и горячего водоснабжения».

Основная причина аварии, считает она, – не в старости труб, а в перегрузке коммуникаций и в том, что работы ведут неквалифицированные специалисты.

Обращение депутата нашло горячую поддержку у жителей столицы, которые задаются вопросом, как такой гольяновский «апокалипсис» мог вообще случиться. В комментариях на странице Шуваловой в Facebook пользователи предполагают, что «все деньги ушли на пиар реновации, фестивали, плитки и срытие парков».

«Где уж тут инфраструктуру в порядке держать, невзирая на все жалобы жителей», – пишет пользователь Алла Бурцева.

«Вопрос нужно поднимать о том, что подобные аварии – это следствие того, что срок годности труб давно прошел, что подобные аварии будут только учащаться», – считает Олег Степанов.

Между тем, некоторые недоумевают, почему телеграмма адресована президенту – «Он что, сантехник?» «Лучше бы запрос в прокуратуру написали», – советуют пользователи Facebook.

Кроме того, соцсети отреагировали и на хамское замечание заместителя столичного градоначальника по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова что, мол, пострадавшие при прорыве теплотрассы москвичи виноваты сами, так как травмировались «по собственной неосторожности».

«Бирюков продолжает отжигать», «Не фиг в коротких юбках через тепломагистрали прыгать», «Вообще мне видится так, что они не по одиночке перебегали, а организованной группой. Нет ли здесь умысла на организацию незаконного митинга?» – иронизируют в Facebook.

«Зато Бирюков плиткой заново пол-Москвы вымостил, а кое-где и по-нову, – иронизирует политолог Алексей Неживой. – Вообще сдается впечатление, что для властей Москвы обслуживание населения – непосильная ноша. Другое дело – парковки, благоустройство, реновации».

Как сообщал «Новый День», накануне вечером на пересечении улиц Байкальская и Иркутская произошло ЧП: в результате разрыва теплотрассы пять человек госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, один из них – 36-летний мужчина – в крайне тяжелом состоянии. У него диагностированы серьезные ожоги головы, туловища, верхних и нижних конечностей.

С ожогами ног также госпитализированы пострадавшие 44 и 28 лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Трое – в возрасте от 39 до 57 лет – отказались от госпитализации. По данному факту Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 30.11.17

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