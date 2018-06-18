Выборы губернатора Московской области: «Яблоко» выдвигает жесткого критика Воробьева

Подмосковное отделение партии «Яблоко» определило своего кандидата на пост губернатора Московской области. На голосовании в рамках партийной конференции победил депутат городского округа Чехов Николай Дижур, известный своей жесткой критикой в адрес действующего главы региона Андрея Воробьева.

За кандидатуру Дижура было отдано 32 голоса, его конкурент, депутат городского округа Химки Дмитрий Трунин получил 12 голосов. Два бюллетеня были признаны недействительными.

Николай Дижур возглавляет фракцию «Яблоко» в совете депутатов городского округа Чехов. С 2003 по 2017 годах был членом совета депутатов Серпуховского района Подмосковья, в 2004-2013 годах возглавлял этот совет в качестве председателя.

Дижур неоднократно критиковал действующего губернатора, заявляя, что региональные власти выродились в преступное сообщество. В прошлом году он стал одним из инициаторов обращения почти 150 муниципальных депутатов к президенту РФ Владимиру Путину с требованием отставки Воробьева.

Напомним, выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября. О своем намерении участвовать в них уже заявили действующий губернатор Андрей Воробьев, председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Игорь Чистюхин, заместитель председателя областной Думы, представитель КПРФ Константин Черемисов, и президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин от «Партии Роста».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.18

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