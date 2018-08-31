Есть ли реальная альтернатива повышению пенсионного возраста? Опрос на сайте РИА «Новый День»

После выступления президента РФ Владимира Путина в поддержку повышения пенсионного возраста в российском обществе с новой силой разгорелась дискуссия об адекватности такой реформы. В пику заявлениям властей противники этих преобразований подчеркивают, что возможности повысить пенсии для граждан России – без увеличения возраста выхода на заслуженный отдых – есть.

В числе аргументов против реформы чаще всего звучат предложения о необходимости изменения социально-политического курса правительства РФ, которое должно работать в интересах обычных граждан, а не, как сейчас, – в угоду крупному бизнесу.

Среди конкретных мер – реальное возвращение в Россию офшорных капиталов, введение прогрессивной шкалы налогообложения, а также повышения сборов с нефтегазовой отрасли, значительную часть доходов которой кабинет министров Дмитрия Медведева фактически изымает из отечественной экономики.

Вместе с тем еще одним ресурсом для повышения пенсий может стать реальная легализация теневого сектора экономики, в том числе самозанятых граждан, а также действенная борьба с разворовыванием госсредств, о чем заявлял ранее даже глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который считается одним из идеологов нынешней правительственной пенсионной реформы.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила обратиться к своим читателям с вопросом: «Есть ли реальная альтернатива повышению пенсионного возраста?»

Варианты ответов:

Да, нужно вернуть в Россию деньги из офшоров

Альтернатива есть – ввести прогрессивную шкалу налогообложения

Да, необходимо направить на пенсии доходы нефтегазовой отрасли

Да, важно создать условия для реальной легализации самозанятых

Да, нужно остановить массовое воровство госсредств

Да, требуется изменить социально-экономическую политику правительства РФ

Да, все вышеперечисленные меры в комплексе

Альтернативы нет

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