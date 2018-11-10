Мусорное лобби требует свободы: тариф вырастет, а вонь останется

Мусорное лобби добивается свободы в обращении с отходами в трех городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Для этого в Госдуму в минувшую среду был внесен законопроект, по которому эти регионы до 1 января 2022 года не последуют за общефедеральной реформой в мусорной отрасли.

Как считает депутат подмосковного городского округа Чехов Николай Дижур, который неоднократно выступал против мусорной политики властей, поскольку РФ – «центробежное государство», многие регионы после принятия этого законопроекта последуют примеру Москвы, что может еще больше усугубить социальную обстановку в стране. Об этом он заявил в интервью РИА «Новый День».

Политик обратил внимание, что через полтора месяца в России должна начаться так называемая «мусорная реформа», которая в теории должна поспособствовать развитию мусороперерабатывающей отрасли и снизить мусорные проблемы регионов. «Суть простая – через полтора месяца нужно перейти на раздельный сбор мусора. Это основное положение. Но это иная инфраструктура», – подчеркнул он.

Дижур отметил, что создание индустрии мусороперерабтки не означает, что нужно в городе поставить три «урночки» на остановке и раскрасить их в разные цвета, «чтобы с утра пришел дворник, собрал это все в один мешок и выкинул». «Не только граждане должны разделять – они все на граждан апеллируют», – сказал он.

Как пояснил политик, поскольку непосредственная реализация реформы ложится на так называемых региональных операторов, которые привыкли получать с мусора доход без дополнительных инвестиций, переход к новой системе будет максимально оттягиваться и, судя по всему, плацдармом для этого становятся три города федерального значения, которые имеют особый статус.

«По идее, они (региональные операторы) должны поставить по 4-5 контейнеров на каждой площадке по сбору мусора, и дальше эти контейнеры не на одну свалку везти, а разделять: стекло отдельно утилизировать, бумагу – отдельно, третий контейнер – вещи, четвертый – пластик, пятый – органические вещества, отходы продуктов питания. Вы где-нибудь это видели? Это единичные случаи. Это затраты, а вся их прибыль основана не на тратах, а на минимизации расходов. И вот они решили, что на три года отсрочить переход», – считает Дижур.

Исходя из его слов, можно сделать вывод, что эта попытка увенчается успехом. «У нас региональные операторы это – Чайки (Игорь Чайка – владелец компании-оператора переработки мусора «Хартия», сын генпрокурора РФ Юрия Чайки), Ройтенберги (Игорь Ротенберг – один из акционеров «РТ-Инвест» – дочки «Ростеха», сын Аркадия Ротенберга, который считается «другом» президента РФ Владимира Путина) и прочие», – напомнил эксперт.

«В Москве вы это (новую инфраструктуру) точно не увидите, как и в Санкт-Петербурге, и в Севастополе – они не готовы. К чему они готовы – грабить нас», – констатировал он.

Политик напомнил, что с 1 января в коммунальной платежке жителей России появится отдельная графа по сбору оплаты за вывоз мусора. «Они (власти) в 4-10 раз увеличат плату, узаконив тариф как отдельную услугу. Введут отдельную строку, там будет четко написана сумма», – сказал он.

При этом Дижур отметил, что у обывателей не изменится объем производимого мусора, не увеличится расстояние до мусорного бака, а увеличится только цена за «обращение с отходами». Однако, поскольку в этих трех городах мусорная проблема достигает серьезных масштабов, введение отдельной платы и отсутствие реальных изменений могут повлечь за собой бунт.

«Они закон примут, преференции получат... А дальше что будет происходить? Получается, что сегодня (региональным операторам) не надо утилизировать мусор, надо аккуратно собирать коммунальные платежи. Народ будет бунтовать. Всякое подорожание – удар по кошельку. А кошелек этот итак исхудал до безобразия. Людям физически нечем платить, они начнут бунтовать. Для человека ничего не изменилось. Но почему все это станет дороже?», – сказал Дижур.

Как считает политик, одна из основных опасностей состоит в том, что такую отсрочку для проведения реформы могут потребовать и другие регионы – с мусорной проблемой сталкивает и Челябинск, и Екатеринбург, и другие крупные города. «Это первый шаг. У нас столица задает тон политике, у нас центробежное государство: все смотрят, как Москва делает? Ага…а мы чем хуже.? И вся Россия, и Московская область – субъект, где утилизируется одна четверть мусора всей страны, ровно таким же образом не готовы (к реформе). Они по аналогии – они же обезьянничают, копируют, что делают ведущие игроки», – уверен Дижур.

Политик также пояснил, что поскольку во многих регионах операторы те же, что и в Москве, они вряд ли захотят терять прибыль и попытаются минимизировать издержки. «Это огромный клубок. Но в основе лежит одна преамбула – доходность этой отрасли. Ничего не тратить и максимально получать прибыть – повышение тарифа не откладывается на три года», – обратил внимание Дижур.

Политик выразил опасения, что это приведет к тому, что люди будут отказываться платить по счетам. «Элементарная арифметика показывает, что дешевле будет один раз заплатить штраф, чем эти поборы. А часть населения физически не может оплачивать это. Если москвичи еще могут, то в Московской области, а тем более в более бедных регионах, это будет тяжело. Если учительница в Перми получает 7 тысяч рублей, а ей надо будет платить 500 или 300 рублей за утилизацию мусора – сами подумайте, будет она платить или нет. А для пенсионеров этот тариф – смерть», – констатировал он.

Такая ситуация может также привести к тому, что в трех городах будут возникать стихийные свалки. «Люди будут выбрасывать мусор, куда угодно. Это хаос, стихийные свалки. Все это не регулирование отрасли по закону, а провокация жителей на то, чтобы не исполнять эту норму», – заключил он.

Как сообщал РИА «Новый День», 1 января в России вступают новые правила по обращению с ТКО. Согласно реформе, деятельность по обращению с мусором должна осуществляться только региональными операторами по разработанной и принятой территориальной схеме. Все собственники обязаны заключить договор на оказание услуг оператором, остальные договоры утратят законную силу, самостоятельное транспортирование ТКО будет запрещено. Оплачиваться данная услуга будет, как и другие коммунальные услуги, точная стоимость будет рассчитана в регионах по-своему, но уже сейчас очевидно, что тариф на мусор вырастет. Судя по словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, россиянам приготовиться снова затянуть пояса, поскольку очень вероятен резкий рост расценок на вывоз мусорв. «В некоторых регионах серьезный. Страшно называть», – заявлял он.

Например, в Челябинске плата вырастет в разы. Региональный оператор уже внес свои предложения о повышении тарифа до 502 рублей за кубометр отходов. В новой схеме плата будет взиматься не с квадратного метра жилья, как сейчас, а с человека. Поэтому с учетом норматива образования ТКО ежемесячный тариф, если его утвердят, будет составлять 87 рублей на каждого зарегистрированного в жилище. Это означает, что выиграют от новой схемы те, кто в одиночку живет в большой квартире, а больнее всего нововведение ударит по малообеспеченным семьям, ютящимся в небольших квартирах. Так, если сегодня семья из 3 человек, обитающая в среднестатистической двушке, платит за вывоз мусора около 93 рублей в месяц, то по новым тарифам ее платеж возрастет до 261 рубля, или почти в 3 раза.

7 ноября стало известно, что Москву, Санкт-Петербург и Севастополь могут исключить из действия Федерального закона о сборе и захоронении твёрдых коммунальных отходов (ТКО). В тексте документа, который поступил в Госдуму, поясняется, что в городах сложилась тяжелая ситуация, и поскольку на их территории возможна только организация временных объектов обращения с отходами, на возведение которых необходимо не менее 3 лет, «построение долгосрочного прогноза развития отрасли не представляется возможным».

«В этом случае до указанного срока (1 января 2022 года) на территории соответствующего субъекта РФ указанную деятельность предлагается осуществлять в соответствии с планом мероприятий <…> а плату за коммунальную услугу по обращению с ТКО взимать в составе платы за содержание жилого помещения», – говорится в пояснительной записке.

Напомним, проблема мусора в России обсуждается не первый год и особенно обострилась в Подмосковье. Апогей протеста жителей против мусорной политики властей наступил после ЧП в Волоколомске в марте 2018 года, когда в результате выброса свалочного газа на свалке в больницу попало несколько десятков детей. После мощной волны митингов, которая прокатилась по всей области, в рамках которых жители региона требовали отставки губернатора Андрея Воробьева, тема мусорных свалок затихла и практически исчезла из медиа-пространства.

Примечательно, что это произошло практически сразу после того, как была анонсирована так называемая территориальная карта Московской области, предполагается строительство «мусороперерабатывающих установок» с мусоросжигательными заводами. Тогда многомиллиардный подряд получила структура госпорпорации «Ростех». Самым крупным оператором стала его «дочка» – небезызвестная «РТ-Инвест», которая на тот момент на 25,01% принадлежала «Ростеху», а на 74,99% – гендиректору компании Андрею Шипелову. Подконтрольная структура «РТ-Инвест» занимается реализацией не менее скандального проекта «Платон» по сбору средств с автовладельцев грузового транспорта.

Москва, Мария Вяткина

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