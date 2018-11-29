Не туда идем: все больше россиян считают неверным курс страны

В России возросло количество жителей, считающих неправильным путь, которым развивается страна. При этом работу президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева по-прежнему одобряют 66% и 34% соответственно. Таковы результаты ноябрьского опроса «Левада-Центра».

В ходе исследования выяснилось, сейчас после проведения ряда непопулярных реформ, в том числе повышения пенсионного возраста, уже 42% россиян полагает, что страна движется по неверному пути. Месяц назад таких было 40%. Уверенных, что дела идут в целом в правильном направлении, оказалось 47%, но в октябре их было 49%.

Отметим, что в марте этого года 63% респондентов считали, что страна движется в правильном направлении, а противоположного мнения придерживалось лишь 23%. В декабре 2017 года курс страны поддерживало 58%, неверным путь развития России считали 28%. Отметим, что, по данным исследований «Левада-Центра», декабрьские рейтинги доверия курсу страны не опускались ниже 53% с 2014 года.

Рейтинги Путина и Медведева, между тем, по данным ноябрьского опроса за месяц не изменились – деятельность президента РФ одобряют 66%, не одобряют 33%. Премьера поддержали 34%, но не одобряют его работу 65% опрошенных.

Стоит отметить, что с конца лета рейтинги президента и премьера демонстрируют противоположные тенденции: Путину доверяет все меньше, Медведеву – все большее число россиян. Если верить результатам соцопросов, еще в августе деятельность Медведева не вызывала восторга у 71% респондентов, однако в сентябре эта цифра снизилась до 67%. Путина в августе поддерживало 70%, не одобряло его работу 30% – в сентябре эти цифры составили 67% и 33% соответственно.

В «Левада-Центре» уточнили, что ноябрьский опрос проводился по репрезентативной выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Примечательно, что предыдущее исследование показало, что 61% россиян считает Путина лично ответственным за то, что происходит в стране, а число граждан, готовых проголосовать за него на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, снизилось за год на 10%.В октябре Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал ухудшение социального самочувствия россиян. Социологи отмечают, что надежды на быстрый рост экономики после завершения кризиса и выборов президента РФ не оправдываются, а прогнозы на будущее все более скептичны.

Согласно данным мониторинга ВЦИОМ, практически все индексы социального самочувствия в октябре 2018 года оказались «в минусе» по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В частности, уровень социального оптимизма составляет 40 пунктов (при максимуме в 100 п. и минимуме -100 п) и значительно уступает значениям аналогичных периодов 2017 года и 2014 года, когда этот показатель оценивался в 63 п.

Эксперты отмечают, что российская власть стремительно теряет доверие населения и делает все для того, чтобы приблизить момент социального взрыва. «Делает все от нее зависящее. Революцию готовит власть и ее готовит Запад. Сила, которая препятствует революции – это народ. Он ее не хочет», – отмечал ранее в интервью РИА «Новый День» вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

Политолог Алексей Неживой, комментируя итоги сентябрьских выборных кампаний, отмечал: население устало от того, что власти выкачивают ресурсы из регионов. «Это прямой путь к тому, чтобы поднять огромную волну регионального сепаратизма. То, что произошло в Приморье, в Хакасии, Владимире и Хабаровске, показывает, что местная элита и население собиралось вокруг любого кандидата, даже самого заштатного спойлера, только против власти», – подчеркнул Неживой.

При этом, по данным социологических исследований, жители РФ все больше обращают внимание на политику. Так, согласно данным Института социологии управления (НИСоцУ) РАНХиГС, вовлеченность в обсуждение политических событий можно оценить как достаточно высокую – в конце октября 31% опрошенных отметили, что за последние пару недель лично участвовали в разговорах о деятельности политических партий (вместе с теми респондентами, тех, кто только наблюдал такие дискуссии, но не обсуждал лично – 45%). При этом уровень удовлетворенности текущей конфигурацией политической системы среди населения скорее низкий – 42% отметили, что среди современных российских партий никто не выражает их интересы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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